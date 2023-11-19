شكرا لقرائتكم خبر عن «إى فاينانس» تكشف عن خدمات واتفاقيات جديدة خلال مشاركتها ورعايتها لمعرضى «Cairo ICT”23» و»PAFIX» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، عن رعايتها ومشاركتها الحادية عشرة فى معرض ومؤتمر التكنولوجى الدولى للشرق الأوسط وإفريقيا «Cairo ICT”23» فى دورته السابعة والعشرين برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكذلك رعايتها ومشاركتها للدورة العاشرة على التوالى لمعرض ومؤتمر «PAFIX» برعاية وحضور محافظ البنك المركزى المصرى الأستاذ حسن عبدالله. كما تشارك مجموعة «إى فاينانس» بمجموعة من الأنشطة الشبابية فى معرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية «Connecta”23» المقام بالتوازى مع معرض ومؤتمر «Cairo ICT”23» خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث تأتى مشاركة «إى فاينانس» لهذا العام تحت شعار تمكين التحول الرقمى Digital Transformation enabler.

وتستعرض المجموعة العديد من استثماراتها فى البنية التحتية التكنولوجية والتى تخدم العديد من المشاريع القومية المتنوعة، كما يشارك خبراء المجموعة فى المؤتمرات والندوات وورش العمل المقامة ضمن فعاليات معرض Cairo ICT”23، وكذلك تستقبل وتنظم مجوعة من ورش العمل داخل جناحها، لمناقشة الموضوعات الخاصة بالحوسبة السحابية والأمن السيبرانى على مدار أيام انعقاد المعرض.

وخلال فعاليات المعرض تُوقّع مجموعة «إى فاينانس» عدّة شراكات جديدة مع مجموعة من شركات المدفوعات الإلكترونية العالمية، بالإضافة إلى توقيع شراكات أخرى مع العديد من شركات التكنولوجية العالمية لضم خدماتها إلى منصة الحوسبة السحابية وخدماتها التابعة للمجموعة، كما تقوم «إى فاينانس» باستعراض دورها الرائد فى منظومة «خدمات مصر» عبر السيارات المتنقلة التى سوف تتواجد بالمعرض.

ومن جانبه صرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إى فينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، بأن التنوع الكبير لخدمات وحلول المجموعة وجميع شركاتها التابعة يؤكد أهمية التواجد الفعّال داخل كبرى المعارض والمؤتمرات الدولية للتكنولوجيا المتصلة بمختلف المجالات الاقتصادية، وذلك لتحقيق تواصل متكامل بين كل شركات وأعمال المجموعة وجميع العملاء والقطاعات والمؤسسات العالمية الرائدة فى مجالات التكنولوجيا. وأكد أن معرض ومؤتمر Cairo ICT يأتى فى مقدمة المعارض الدولية التى تحرص المجموعة على رعايتها والمشاركة فيها بفعالية على مدار 11 عاماً متواصلة، لما يقدمه من أفكار سبّاقة وما يشهده من تجمع دولى كبير لنخبة رائدة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وقد تبنى العديد من الأفكار والمبادرات التى ساهمت فى تنمية التحول الرقمي، وشهد ميلاد العديد من المعارض المتخصصة، منها معرض PAFIX الذى تفتخر المجموعة برعايته للعام العاشر على التوالى.