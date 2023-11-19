شكرا لقرائتكم خبر عن راية للتكنولوجيا تحقق 85.8% نموا سنويا للأعمال.. وطفرة بقطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس، هشام عبدالرسول، الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات لدى راية القابضة، قد حققت نموا ملموسا على مستوى المبيعات والتوسعات والخدمات والحلول المقدمة بختام الربع الثالث من العام، كما أفاد أن الشركة قد اتخذت مؤخرا عددا من الإجراءات التشغيلية والتوسعية التى انعكست بشكل إيجابى على الحصة السوقية ومكانة الشركة كأحد أبرز الفاعلين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة.

جاء ذلك على هامش معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا (Cairo ICT)، فى دورته 27، والذى يقام خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت شعار «من أجل عالم أفضل».

أضاف عبدالرسول: «شهدنا مستويات نمو هائلة على مستوى القطاعات التى تضخ إليها راية لتكنولوجيا المعلومات أعمالها مقارنة بالعام الماضى، بنمو سنوى إجمالى قدره 85.8% بحلول سبتمبر 2023، وبلغت المبيعات السنوية لأعمال راية لتكنولوجيا المعلومات بحلول سبتمبر 2023 نحو 4.088 مليار جنيه مصرى.

ومن أبرز القطاعات التى شهدت طفرة هائلة فى أعمالنا قطاع الاتصالات، حققنا نموا سنويا استثنائيا، بنسبة 467% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وارتفعت حصتنا السوقية بمجال حلول أجهزة الصراف الآلى لتتجاوز 54%، كما حققنا نموا سنويا على مستوى الحلول الموجهة لقطاع النفط والغاز قدره 44%، وتابع، «نعتز بتعاوننا المثمر مع كبرى الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة لتعزيز جهود التحول الرقمى، ونتجه نحو مزيد من التوسع فيما يتعلق بخدمة الأسواق الإقليمية، وتفخر راية بتوليها عدد من المشروعات الضخمة فى أنحاء المنطقة ككل وإنجازها على أعلى مستوى، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أوكلت إلى راية لتكنولوجيا المعلومات عددا من المشروعات الضخمة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص فى الكويت والأردن، وتوسعت قدراتنا على مستوى الخدمات السحابية فى المنطقة من خلال إطلاق مركز سحابى Cloud Hub جديد فى المملكة العربية السعودية استجابة لاحتياجات السوق المتزايدة والاستفادة من الخبرة المتراكمة التى اكتسبناها أثناء إدارة مركزنا السحابى الحالى فى مصر – وهى خطوة فى طريقنا نحو مزيد من التوسع فى إنشاء المزيد من المراكز السحابية فى أنحاء الخليج.

على مستوى الشراكات التقنية، قال الرئيس التنفيذى: «عززت راية لتكنولوجيا المعلومات محفظة أعمالها بمزيد من الشراكات مع عدد من الكيانات الفاعلة بسوق تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، فخلال عام 2023، انضم إلى قائمة شركائنا التقنيين شركة Nutanix العالمية فضلا عن شراكة استراتيجية مع Software AG التى تعد من أكبر الفاعلين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات عالميا».

وتابع الرئيس التنفيذى، بمعرض حديثه عن جهود التطوير الداخلية: «أحرزت راية تقدما ملحوظا على مستوى قدراتها التشغيلية، والتى من شأنها دعم أعمالنا خلال الفترة المقبلة؛ إذ افتتح مركز بيانات راية المرحلة الثالثة من توسعاته بأحدث التقنيات الكهروميكانيكية، وأسست وحدة جديدة للبرمجيات والتطوير، وأسست مركزا جديدا لدعم تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، كما انتهت بنجاح من تدشين وتشغيل مركز البيانات الثالث لها بمدينة السادس من أكتوبر، وحصلنا كذلك على ترخيص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمراكز البيانات المعتمدة ومقدمى الخدمات السحابية.



