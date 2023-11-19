شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد على رأسها "السياحة" بنسبة 12.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 12.1%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 4.6%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.2%، وصعد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك بنسبة 2.4%، 2.1%، على التوالي، وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%.

وصعد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.7%، وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، ثم قطاعا العقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات وحيدًا بنسبة 0.7%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.679 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.1 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.98%، والعرب على 7.01%، واستحوذت المؤسسات على 23.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 347.5 مليون جنيه، 90.5 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 44.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 473.2 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 24899 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 30049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10598 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 7236 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5898 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1472 نقطة.