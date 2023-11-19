المنتدى الدولي الأول للزراعة المستدامة ينطلق اليوم في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي في الرياض اليوم، المنتدى والمعرض الدولي الأول للزراعة المستدامة، الذي ينظمه المركز الوطني للبحث والتطوير للزراعة المستدامة (استدامة).

ويستمر المنتدى حتى 22 نوفمبر الحالي، حيث تناقش جلسات اليوم الأول محور تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في الإنتاج الزراعي، حيث سيكون الدكتور نصر الدين العبيد المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) المتحدث الرئيس فيها، وسيناقش المحور نفسه على مدى 4 جلسات تتطرق إلى الاستدامة في استخدام المياه، وتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال تحسين خصائص التربة، وتعزيز القيمة الاقتصادية واستخدام أنواع النباتات البرية، واستخدام المحفزات الحيوية لتحسين الإنتاج الزراعي.

وعلى الصعيد نفسه ستبدأ فعاليات اليوم الثاني للمنتدى بجلسة خامسة ستناقش الزراعة الدقيقة، التي سيكون المتحدث الرئيس فيها الدكتور ديفيد معاذ مدير مركز الزراعة الدقيقة في جامعة مينيسوتا الأمريكية، فيما ستناقش الجلسة السادسة محور الزراعة الذكية مناخيا وتستضيف المتحدث الرئيس الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث وابتكار.

وحول محور الإدارة المتكاملة للآفات تناقش الجلسة السابعة المتحدث الرئيس ثائر الياسمين المسؤول الإقليمي لوقاية النباتات في منظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ثم يفتح النقاش مع مجموعة من الخبراء المتحدثين.

وستناقش الجلسة الثامنة للمنتدى محور التسويق وسلاسل القيمة الغذائية المستدامة، حيث سيحل ضيفا ومتحدثا رئيسا على الجلسة الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (نينا) بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين. وتتواصل جلسات المنتدى لليوم الثالث والأخير بمناقشة محاور حول الزراعة المستدامة وتقنيات الزراعة المحمية، فيما ستقدم الجلسة الختامية توصيات المنتدى.

وسيعزز المنتدى جلسات النقاش بجلسات مخصصة للملصقات العلمية، وجلسات للنقاش المفتوح في ختام كل جلسة، فضلا عن عدد من ورش العمل المتخصصة.

ويستمر المنتدى والمعرض الدولي الأول للزراعة المستدامة بمشاركة أكثر من 55 متحدثا من 35 دولة حول العالم، ويسعى لإثراء التبادل المعرفي بين الباحثين وذوي الخبرات في مجال الزراعة المستدامة، وتعزيز العلاقات بين الباحثين والعلماء وجهات الاختصاص لبناء شبكات مهنية، وتبادل الأفكار في مجال الزراعة المستدامة، كما تضم أهدافه التحفيز لمجالات البحث والابتكار في المجال الزراعي لإنشاء أنظمة وتقنيات إنتاج زراعية أكثر فاعلية.

يذكر أن المنتدى يتضمن معرضا مصاحبا يشارك فيه أكثر من 35 عارضا محليا ودوليا؛ بهدف استعراض الحلول المبتكرة والمنتجات الحديثة والابتكارات في مجالات الزراعة المستدامة.