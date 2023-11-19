اكتشافات جديدة للغاز في الشرقية والربع الخالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.

وقال وزير الطاقة أمس، إن شركة أرامكو السعودية تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي، حيث اكتشف حقل «الحيران» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من مكمن «حنيفة» في بئر (الحيران - 1)، بمعدل (30) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و(1,600) برميل من المكثفات، إضافة إلى تدفق الغاز من مكمن «العرب - ج» في الحقل نفسه بمعدل (3.1) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك اكتشف حقل «المحاكيك» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من بئر (المحاكيك - 2) بمعدل (0.85) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

كما اكتشف الغاز الطبيعي في 5 مكامن في حقول مكتشفة مسبقا، إذ اكتشف الغاز الطبيعي في مكمن «الجله» في حقل «عسيكرة» بالربع الخالي، بعد أن تدفق الغاز بمعدل (46) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، إضافة إلى اكتشاف مكمن إضافي للغاز الطبيعي في حقل «شدون» غرب مركز حرض، حيث اكتشف الغاز الطبيعي في مكمن «عنيزة - أ»، بعد أن تدفق الغاز بمعدل (15.5) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو (460) برميلا من المكثفات.

وتم اكتشاف الغاز الطبيعي في مكمن «عنيزة ب/ج» بحقل «مزاليج» جنوب غرب الظهران، حيث تدفق الغاز بمعدل (14) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو (4150) برميلا يوميا من المكثفات، واكتشف أيضا الغاز الطبيعي في مكمن «الصارة» بحقل «الوضيحي» ومكمن «القصيباء» بحقل «أوتاد» جنوب غرب مدينة الهفوف، حيث تدفق الغاز الطبيعي من مكمن «الصارة» بمعدل (11.7) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن «القصيباء» بمعدل (5.1) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو (57) برميلا يوميا من المكثفات.

ورفع وزير الطاقة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين بما تحقق من إنجازات.