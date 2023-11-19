شكرا لقرائتكم خبر «السياحة السعودية» تعزز شراكاتها بمؤتمر في فلوريدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت الهيئة السعودية للسياحة في مشاركتها الأولى بمؤتمر «PHOCUSWRIGHT» من شراكاتها مع شركائها الحاليين، كما بنت شراكات استراتيجية جديدة.

ويعد المؤتمر الذي أقيم تحت شعار «أنا وأنت والآلة»، في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، أحد الملتقيات الرائدة في مجال السفر والتكنولوجيا.

ويستهدف المؤتمر الذي حضره أكثر من 1200 شخص، يمثلون أكثر من 500 اسم تجاري عالمي مرتبط بمجالات السفر والسياحة والتقنيات الحديثة والمبتكرة؛ تعزيز التواصل وتطوير العلاقات مع الشركاء الحاليين، وبناء شراكات استراتيجية جديدة، وزيادة التوزيع والاستثمار في سلاسل الإمداد للقطاع السياحي في المملكة، حيث بحث المؤتمر سبل تطوير وتحول الصناعة عبر قدرات الذكاء الاصطناعي.

وشارك الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، في جلسة حوار تحت عنوان «الابتكار في مجال السفر والسياحة من أجل المستقبل»، حيث سلط الضوء من خلالها على قصة نجاح وتحول القطاع السياحي بالمملكة، وثقافة الابتكار وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحسين تجارب السياح، والإبداع في صياغة الأهداف وتجاوز التحديات، من أجل تحقيق مستهدفات القطاع السياحي ورؤية المملكة 2030.

واجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، خلال أيام انعقاد المؤتمر بمعية الوفد المرافق، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين، وقادة كبريات شركات السوق الأمريكي الرائدة؛ لمناقشة التوسع في الأعمال والعمل على زيادة التوزيع ودفع عجلة الاستثمارات في سلاسل الإمداد.

وأكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة على أن الهيئة السعودية للسياحة تواصل جهودها عبر المشاركة في أهم المعارض والمؤتمرات الدولية؛ بهدف الاستثمار في سلاسل الإمداد للقطاع السياحي في المملكة، عادا السوق الأمريكي أحد أهم الأسواق الرئيسة المستهدفة.