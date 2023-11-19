عرض نظامي الوساطة العقارية والتسجيل في سيتي سكيب البحرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها في معرض «سيتي سكيب البحرين 2023م»، برعاية وحضور ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري، والمطورين العقاريين الدوليين، والمهتمين بشراء الوحدات العقارية، تحت شعار «الاستدامة والتحول الرقمي في قطاع العقارات».

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها بجناح في معرض «سيتي سكيب البحرين 2023م» منظومة التشريعات العقارية التي أصدرتها وهي «نظام الوساطة العقارية»، ونظام التسجيل العيني للعقار، إضافة إلى الأنشطة التي تأتي تحت تنظيم الهيئة وتشمل (لجنة البيع على الخارطة «وافي»).

وشارك الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» نايف الشريف، بجلسة حوارية بعنوان (تجربة البيع والتأجير على الخارطة بالسعودية)، كما شارك المدير العام للاتصال الاستراتيجي بالهيئة تيسير المفرج بجلسة حوارية بعنوان (أهمية التشريعات العقارية في تطوير القطاع العقاري).

وجاءت مشاركة الهيئة العامة للعقار ضمن دورها في التسجيل العيني للعقار وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذا للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

يذكر أن معرض «سيتي سكيب البحرين 2023م» شهد مشاركة أكثر من 40 عارضا وتقديم 58 مشروعا، إضافة إلى استعراض أحدث مشاريع الإسكان الفاخرة، بما في ذلك الفلل المطلة على الشاطئ والشقق الحديثة والمجتمعات المسورة والجزر الخاصة وسيتم عرض أكثر من 10,000 مشروع من أشهر المطورين في دول مجلس التعاون الخليجي.