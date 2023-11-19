إنتاج أدوية السكري من النوع الثاني في المملكة بالربع الأول 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة «الدمام فارما»، وشركة «ام اس دي»، بمقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس، اتفاقية تعاون لتصنيع أدوية السكري من النوع الثاني بالمملكة، والذي سيبدأ إنتاجه في الربع الأول من 2024، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وسيغطي تصنيع أدوية السكري احتياج المملكة بالكامل من هذه الأدوية، ويستهدف التصدير للأسواق الإقليمية، باعتباره المصنع الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لهذا النوع من الأدوية.

وأوضح المدير العام لفرع شركة «ام اس دي» بالمملكة عبدالله نبيل، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في توطين الصناعات الدوائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، إذ يشكل حجم السوق الدوائي اليوم نحو 34 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل إلى 40 مليارا بحلول 2030، وسيوفر هذا المشروع فرصا لنقل التقنيات الدوائية عالية التخصص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

كما ستتيح فرص توظيف جديدة في سوق العمل.

وأكد أن المشروع يعد الأول من نوعه بالمنطقة، إذ سيتم تصنيع أدويتنا الخاصة بداء السكري التي تصرف بموجب وصفة طبية بالمملكة العربية السعودية؛ عادا هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرة المملكة في تحقيق الأمن الدوائي وتسهيل وصول المرضى بالمملكة إلى أبرز ابتكارات «ام اس دي».

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية جيروم كابانيس «تلعب هذه الشراكة دورا حاسما لسبيماكو الدوائية، وتؤكد من جديد التزام الشركة الثابت بتوفير علاجات متخصصة متطورة، تتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية للمرضى، ومقدمي الرعاية الصحية في المملكة. كما يؤكد مكانة سبيماكو الدوائية كشركة رائدة في تصنيع الأدوية، ودورها في رفع توطين صناعة الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي في المملكة».

وأضاف أن 17.7% من البالغين يتعايشون مع داء السكري في المملكة التي تحتل اليوم المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط والسابعة عالميا من حيث انتشار مرض السكري، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ويشكل التصنيع المحلي لأدوية «ام اس دي» لداء السكري خطوة مهمة على صعيد نقل وتوطين تقنيات التصنيع الدوائي بالمملكة؛ إذ تأتي الاتفاقية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى دعم توطين المنتجات الدوائية، وتعزيز الأمن الصحي والدوائي للمملكة.

شركة «ام اس دي»

تعمل منذ أكثر من قرن على ابتكار علاجات لتحسين حياة المرضى، وطرح الأدوية واللقاحات بغية محاربة أكثر الأمراض انتشارا وخطورة على مستوى العالم، مما جعلها واحدة من شركات الأدوية الرائدة بالعالم في مجال الصناعات الدوائية، وسيشكل التصنيع المحلي لأدوية «ام اس دي» لداء السكري خطوة مهمة على صعيد نقل وتوطين تقنيات التصنيع الدوائي في المملكة.

شركة «الدمام فارما»

مملوكة بنسبة 85% لشركة سبيماكو الدوائية، وتركز على تصنيع وتسويق المستحضرات الدوائية ذات العلامات التجارية؛ التي تحقق أفضل النتائج السريرية للمرضى، وتحسين اقتصادات الدواء في الوقت نفسه. كما تتعاون مع أبرز الموردين في مجال توريد المواد الخام والتعبئة والتغليف، وكثير من الشركات العالمية والجامعات والمراكز البحثية، لضمان تحقيقها للتميز.