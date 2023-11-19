منظمة العمل والبنك الدولي شريكا مؤتمر سوق العمل بالرياض

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وتأتي هذه الشراكات تعزيزا لمكانة المؤتمر ودوره في جمع صناع القرار وأصحاب المصلحة تحت مظلة واحدة.
ومن المقرر أن يشارك المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونجبو، متحدثا رئيسا في مؤتمر سوق العمل، وسيقدم رؤيته وتحليله لمستقبل أسواق العمل على المستوى الدولي، وسيسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه سوق العمل العالمي في الفترة الحالية.
ويعد المؤتمر أكبر تجمع من نوعه، إذ يضم عددا من وزراء العمل، ونخبة من القادة التنفيذيين والمتخصصين من مختلف دول العالم، ورؤساء لعدد من المنظمات الدولية، وقادة الأعمال وكبار المستثمرين، عبر 40 جلسة تضم 150 متحدثا وبمشاركة نحو 2000 مشارك من 40 دولة.
ومن المتوقع أن تسهم مشاركة هؤلاء المتحدثين الرئيسيين في إثراء المؤتمر، وتوفير رؤى قيمة للمشاركين حول التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه سوق العمل العالمي، وتعزيز التعاون والتبادل في هذا المجال بين الدول والمؤسسات المشاركة.
ويركز المؤتمر في جلساته على 8 مسارات رئيسة، هي: أبرز الاتجاهات في سوق العمل عالميا، المهارات والإنتاجية، أنماط العمل الجديدة، السياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل، آثار التطور التقني على مستقبل أسواق العمل، تجارب إعادة هيكلة سوق العمل، والمساواة وبيئة العمل.
المؤتمر الدولي لسوق العمل
- يعقد في مدينة الرياض.
- يعد أكبر تجمع من نوعه.
- الفترة من 13 ـ 14 ديسمبر 2023.
- منظمة العمل الدولية.
- البنك الدولي.
- يضم وزراء عمل وتنفيذيين ورؤساء منظمات دولية.
40 جلسة
150 متحدثا
2000 مشارك
40 دولة
من المتحدثين الرئيسيين
المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونجبو، إذ سيقدم رؤيته وتحليله لمستقبل أسواق العمل على المستوى الدولي، وسيسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه سوق العمل العالمي في الفترة الحالية.
يركز على 8 مسارات
- أبرز الاتجاهات في سوق العمل عالميا.
- المهارات والإنتاجية.
- أنماط العمل الجديدة.
- السياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل.
- آثار التطور التقني على مستقبل أسواق العمل.
- تجارب إعادة هيكلة سوق العمل.
- المساواة وبيئة العمل.
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