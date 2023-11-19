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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكاديمية الطاقة والمياه برابغ، احتفت بتخريج 176 متدربا من خريجي تخصصات الأكاديمية، وسط حضور قطاعات الأعمال وعدد من الشركات والمؤسسات التي استقطبت الخريجين، قبل تأهيلهم في أقسام الأكاديمية المؤهلة في مجالات تحلية المياه، واللحام، والصيانة الكهربائية، والصيانة الميكانيكية. كما شهد الاحتفاء توقيع 7 اتفاقيات للتدريب المبتدئ بالتوظيف لـ200 شاب وفتاة بين الأكاديمية وعدد من الشركات. وأكد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس ثامر الشرهان، حرص الأكاديمية على بناء القدرات في مجالات عدة، تعنى بالطاقة والمياه والكهرباء، وتسخير إمكاناتها لتأهيل أبناء الوطن وبناته، وتعزيز سبل الاستفادة منهم في قطاعات الأعمال، إضافة إلى التعاون الاستراتيجي مع القطاعات الخاصة لإعداد الأجيال القادمة من أبناء الأكاديمية.

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