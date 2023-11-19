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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمانة العاصمة المقدسة طرحت مشاريع استثمارية جديدة، ضمن توجهاتها في إيجاد مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، والتي تسهم بشكل كبير في تطوير الخدمات المقدمة، خلال تنفيذها وفق الأسس والمعايير المحلية والعالمية التي تسهم في الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، وتعزيز الأنشطة التجارية المختلفة، والإسهام في تسريع وتيرة التنمية لتحقيق مفهوم الاستدامة وكفاءة الإنفاق. وحسب بيان للأمانة تُمثل الأولى منها عملية إنشاء وتشغيل وصيانة أكشاك الطرق بحي النسيم بالعوالي، إذ بلغت المساحة الإجمالية للمشروع 7,644 مترا مربعا ومدته 10 سنوات، في حين شمل المشروع الثاني فرصة إنشاء وتشغيل وصيانة مغسلة ملابس ومفروشات في حي شعب عامر الجديد، وتقع على مساحة إجمالية تبلغ ما يقارب من 20,000 متر مربع، إذ تبلغ مدة عقد هذا المشروع 15 سنة، مبينا على الصعيد ذاته أن آخر موعد للتقديم بتاريخ 2024/1/9.

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