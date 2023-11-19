272 ألف ريال

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وذكر منظم المياه أن تلك القرارات جاءت لمخالفتهم حكم الفقرة (12) والفقرة (14) من المادة (67) من نظام المياه، والتي تنص على «التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية»، أو «إلحاق الضرر بمعدات وأجهزة المرخص له».
ونوه منظم المياه بضرورة التقيد بأحكام نظام المياه، والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بشكل نظامي، وعدم العبث بعدادات المياه.
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