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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 272 ألف ريال إجمالي غرامات مالية أصدرتها لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه، المتعلقة باختصاصات منظم المياه، لـ6 عملاء، وذلك حيال المخالفات التي تم ضبطها ورفعها إلى اللجنة من جهات الضبط المخولة.

وذكر منظم المياه أن تلك القرارات جاءت لمخالفتهم حكم الفقرة (12) والفقرة (14) من المادة (67) من نظام المياه، والتي تنص على «التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية»، أو «إلحاق الضرر بمعدات وأجهزة المرخص له».

ونوه منظم المياه بضرورة التقيد بأحكام نظام المياه، والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بشكل نظامي، وعدم العبث بعدادات المياه.