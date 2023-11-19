الاقتصاد

272 ألف ريال

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- بواسطة أيمن الوشواش - 272 ألف ريال إجمالي غرامات مالية أصدرتها لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه، المتعلقة باختصاصات منظم المياه، لـ6 عملاء، وذلك حيال المخالفات التي تم ضبطها ورفعها إلى اللجنة من جهات الضبط المخولة.

وذكر منظم المياه أن تلك القرارات جاءت لمخالفتهم حكم الفقرة (12) والفقرة (14) من المادة (67) من نظام المياه، والتي تنص على «التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية»، أو «إلحاق الضرر بمعدات وأجهزة المرخص له».

ونوه منظم المياه بضرورة التقيد بأحكام نظام المياه، والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بشكل نظامي، وعدم العبث بعدادات المياه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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