شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 19-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 19-11-2023.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، ومصر للفنادق، وديجتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والدلتا للسكر، والنعيم القابضة للاستثمارات، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم)، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ومصر للزيوت والصابون.

البورصة تربح 31 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.679 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.1 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.98%، والعرب على 7.01%، واستحوذت المؤسسات على 23.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 347.5 مليون جنيه، 90.5 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 44.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 473.2 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 24899 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 30049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10598 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 7236 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5898 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1472 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 230.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 83.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.34%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 94.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.07%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم) بسعر إغلاق 12.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.11%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 13.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.78%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 67.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.20%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 12.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 126.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.21%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 4.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.67%.