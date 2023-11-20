شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الأولى فى عدد السكان بإقليم شمال أفريقيا والـ14 عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر حازت على المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2023، بعدد سكان يبلغ 105.6 مليون نسمة، حيث تمثل 7.3%من جملة عدد سكان افريقيا و1.4% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 14 عالمياً والثالثة إفريقياً من حيث عدد السكان.

وتشير بيانات الجهاز إلى ترتيب الدول الأكثر تسجيلا لعدد السكان في أقاليم القارة الإفريقية، حيث جاءت نيجيريا بالمرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم غرب إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 223.8 مليون نسمة، وتمثل 15.3% من جملة عدد سكان افريقيا و2.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 6 عالمياً والأولى إفريقياً من حيث عدد السكان، كما جاءت إثيوبيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شرق إفريقيا عام 2023، بعدد سكان يبلغ 126.5 مليون نسمة حيث تمثل 8.7% من جملة عدد سكان افريقيا و1.6% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 11 عالمياً والثانية إفريقياً من حيث عدد السكان.

ووفقاً لتوزيع سكان العالم عام 2050 حسب القارات، فمن المتوقع أن تمثل قارة إفريقيا 25.6% من سكان العالم مقابل 18.1% عام 2023 مما يدل على ارتفاع معدل النمو السكاني لقارة افريقيا بخلاف قارات العالم الأخرى التي من المتوقع انخفاض معدل النمو السكاني لها خلال عام 2050.