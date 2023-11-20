بعد كسره حاجز الـ 50 جنيها.. ارتفاع جديد بسعر الدولار في السوق السوداء

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء، إلى نحو 51 جنيها خلال تعاملات الأحد، مقارنة بنحو 50 جنيها يوم الخميس الماضي بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض، بحسب موقع "مصراوي".

وزادت فجوة سعر الدولار مقابل الجنيه بين السوق السوداء للعملة والبنوك إلى نحو 20 جنيها، حيث يتداول متوسط سعره بالقطاع المصرفي عند أقل من 31 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% في البنوك خلال آخر 20 شهرا، وذلك مع هبوط الجنيه على 3 موجات، ليرتفع متوسط سعر بيع العملة الأمريكية من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى نحو 30.94 جنيه في البنوك، وهو المستوى المستقر عليه منذ مارس الماضي وحتى الآن.