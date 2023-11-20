شكرا لقرائتكم خبر عن فرص واعدة.. تفاصيل إطلاق فعاليات أسبوع النقل والخدمات اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت اليوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" فعاليات أسبوع النقل والخدمات اللوجستية في مركز دعم المنشآت بالرياض والخبر والمدينة المنورة وجدة.

جاء بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

وأشار الرميح خلال مجلس دعم المنشآت أن الوزارة تعمل على ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، لتصبح من المرتبة 55 عالميًا إلى أبرز 10 دول في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.

هذا إلى جانب استهداف 330 مليون مسافر في قطاع الطيران، والمرتبة السادسة في مؤشر جودة الطرق.

وتحدث عن التستر في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مبينًا أن الوزارة كثفت جهودها للقضاء على التستر، عبر حوكمة الأنظمة والتشريعات، التي جاءت بنتائج أسهمت في حماية المستهلكين.

توقيع مذكرات تفاهم

ووقعت منشآت مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل؛ بهدف تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز أوجه التعاون في تطوير حلول وبرامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

بالإضافة إلى جانب اتفاقية تعاون مع الوزارة؛ لتقديم أوجه الدعم التي تهدف لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتستمر فعاليات أسبوع النقل حتى الخميس المقبل، متضمنةً عدداً من الموضوعات ذات الصلة تلتقي فيها الجهات الممكنة في الوزارة ورواد ورائدات الأعمال.

ويأتي هذا من أجل رفع مستوى وعي المنشآت، ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.