شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 18 فرصة استثمارية في نجران.. هذا آخر موعد للاستفادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طُرحت 18 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمحافظة نجران، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وتتضمن الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة موقعين تجاريين وسكنيين، وفندق، ومطعم ومقهى، ومنتجع سياحي، وسيارتي فود ترك.

الفرص الاستثمارية في نجران

كما تتضمن استراحة، وترميم وتشغيل وصيانة محلي وجبات سريعة، ومستودعين تجارية، ومستودعي أعلاف، وموقع محال تجارية، و3 مسالخ.

وأشارت إلى أن آخر موعد لشراء الكراسة وتقديم العطاءات 28 / 12 / 2023م، الساعة السابعة صباحاً.

الاطلاع على الفرص

وستفتح المظاريف في اليوم نفسه عند العاشرة صباحًا.

هذا ودعت المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".