شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الطائف تطلق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أمس الأحد، فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بغرفة الطائف، بتنظيم مركز عطاء بالغرفة.

وتستمر الفعاليات لمدة 3 أيام، وتضم مجموعة من الجلسات الحوارية والاسترشادية للرواد، وورش العمل واللقاءات في مختلف المجالات.

500 مشارك

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة المشرف على الفعالية بندر العصيمي، أن فعالية رواد ورائدات الأعمال تهدف إلى تمكين أكبر عدد من الأفراد لدخول ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين بالفعالية في أول أيامها وصل إلى 500 شخص، إضافة إلى التوعية بالسياسات والقوانين في عالم ريادة الأعمال، وتطوير المهارات الريادية والابتكارية، وتشجيع مجتمع الأعمال لدعم وتقييم الاستشارات لرواد الأعمال.

وأشار إلى أن من ضمن الأهداف، إيجاد قنوات للحوار والتواصل بين رواد الأعمال وأصحاب الخبرات، إلى جانب تحويل الأفكار التجارية إلى واقع ملموس تسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

ويشمل برنامج اليوم الثاني للفعالية ندوة تسهيلات وخدمات رواد الأعمال، وجلسة حوارية تحكي تجربة نجاح رائدة أعمال، بالإضافة إلى ورشة عمل مهارات رواد الأعمال، وورشة عمل إدارة المشاريع.