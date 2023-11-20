شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 تريليون جنيه استثمارات.. انجازات غير مسبوقة وجذب شركات أجنبية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار السنوات التسع الماضية كان لاستراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول الرؤية تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير».

وتم تحقيق انجازات غير مسبوقة ومنها حجم استثمارات 1.2 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023، وحجم استثمارات لمشروعات تم تنفيذها بلغت 860 مليار جنيه و340 مليار جنيه استثمارات لمشروعات جارى تنفيذها و138 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها للبدء فى تنفيذها.

كما نجح قطاع البترول خلال التسع سنوات الماضية فى تحقيق نتائج غير مسبوقة حيث تم زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة فى مختلف الأحواض الجيولوجية، مع استخدام وسائل التسويق الحديثة من خلال منصة رقمية جديدة "بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج - EUG."

وكذلك استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة صور المسح السيزمي وكذلك لزيادة الإنتاج بالمناطق والحقول المتقادمة.

كان لتوقيع اتفاقيات ترسیم حدود مع كل من قبرص واليونان والسعودية المساهمة في الاستفادة من الثروات البترولية في كل من منطقة البحر المتوسط والأحمر وزيادة أعمال البحث والاستكشاف وخلق فرص استكشافية جديدة مثل ظهر.

وتم خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 تم توقيع 120 اتفاقية بترولية صادرة بقوانين بحد أدنى للاستثمار بلغ 22.3 مليار دولار وحد أدنى لحفر الآبار 452 بئرا ومنح توقيع بلغت 1.3مليار دولار.

ومن أهم النتائج النجاح فى جذب شركات أجنبية جديدة لأول مرة مثل "شيفرون، إكسون موبيل، توتال، وود سايد، قطر إنرجى".

كما شهد قطاع البترول، نتائج هائلة فيما يتعلق بأنشطة التنمية والإنتاج،حيث تم تنفيذ 49 مشروع باستثمارات 34 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 وبلغ حجم إنتاج عام 2023/2022، 1.73 مليون برميل مكافئ يومياً.

وتضمنت أهم مشروعات التنمية والإنتاج تنمية "حقل ظهر،آتول ،نورس ،شمال الإسكندرية غرب دلتا النيل ،جنوب غرب بلظيم ،غرب الدلتا العميقة، دسوق

،شمال سيناء ،شمال العامرية"