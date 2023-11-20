الاقتصاد

«كير»: ترسية مشروع للربط الكهربائي في الخبر بـ 26.4 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة كير الدولية عن استلام خطاب الترسية من الشركة للكهرباء، أمس، لتنفيذ مشروع الربط التبادلي الكهربائي للجهد العالي في مدينة الخبر، بقيمة 26.435 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1445-06-06 الموافق 2023-12-19.

وأضافت أن تفاصيل العقد، تتضمن أعمال الربط التبادلي بين محطتين في غرب الخبر، في المنطقة الشرقية، وذلك عن طريق تركيب كابلات أرضية جهد 115 كيلو فولت.

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