شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث شروط وأحكام صندوق دراية ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة دراية عن تحديث شروط وأحكام صندوق دراية ريت وذلك اعتباراً من تاريخ 21/50/1445هـ الموافق 05/12/2023م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ سريان تحديث شروط وأحكام الصندوق 1445-05-21 الموافق 2023-12-05.

وأضافت أن أبرز البنود المحدثة: تحديث شروط وأحكام صندوق درية ريت بما يتوافق مع الإقرارات الضريبية والزكوية المطلوبة من قبل كل من هيئة السوق المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك فيما يتعلق ببنود الزكاة والضريبة.