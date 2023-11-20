الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الجزيرة ريت

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الجزيرة ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الجزيرة للأسواق المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الجزيرة ريت عن كامل عام 2023م بقيمة 4.019 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 11,800,000، فيما تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.340 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 4.58%.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-05-08 الموافق 2023-11-22

وأشارت إلى أن دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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