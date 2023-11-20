شكرا لقرائتكم خبر عن 6 % نموا في الحركة الاقتصادية بالمدينة المنورة خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الحركة الاقتصادية في المدينة المنورة ارتفاعاً في حجم الأنشطة العاملة في القطاع بلغت نسبته 5.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023م، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، وبنسبة 11.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأشار تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة إلى ارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية في المدينة المنورة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 94266 نشاطاً اقتصادياً فرعياً، فيما بلغ عدد السجلات التجارية في المدينة المنورة 52598 سجلاً تجارياً، تشمل 20 قطاعاً في مختلف الأنشطة الاقتصادية وقطاعات الأعمال.

نمو 18 قطاعا اقتصاديا

تناول التقرير نسبة التغيّر السنوي في مجمل القطاعات الاقتصادية، طبقاً لعدد السجلات التجارية النشطة التابعة لكل قطاع، إذ حقق 18 قطاعاً اقتصادياً ارتفاعاً بنسب نمو متفاوتة.

وجاء في مقدمة القطاعات الاقتصادية، قطاع التعدين، محققاً ارتفاعاً سنوياً في حجم النشاط بلغت نسبته 43,2% بنهاية الربع الثالث من هذا العام، تلاه القطاع السياحي بنسبة ارتفاع بلغت 22,7%.

وحققت الأنشطة الفنية والترفيهية نسبة نمو بلغت 17,7%، إضافة إلى ارتفاع نشاط قطاع المقاولات بنسبة 15,4%، فيما قفزت الأنشطة المرتبطة بقطاع النقل والتخزين بنسبة 15%، في حين حققت الأنشطة العاملة ضمن القطاع الزراعي نسبة نمو بلغت 14,2%.

وتضمنت قائمة الأنشطة الاقتصادية التي حققت نمواً خلال الربع الثالث من العام الحالي، قطاعات المطاعم والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة الخدمية، والصناعات التحويلية، وصيانة المركبات، والقطاع العقاري، والأنشطة المهنية، وأنشطة التأجير، وقطاع الاتصالات والمعلومات، والأنشطة التعليمية، والقطاع الصحي، وقطاع الخدمات الاجتماعية، في حين شهد قطاعي خدمات الأعمال، والأنشطة المالية انخفاضاً في نشاطها.