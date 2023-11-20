شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 24 فرصة استثمارية في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة نجران 24 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمدينة نجران، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تتضمن الأنشطة التجارية، وخدمات الدعاية والإعلان والتسويق، والأنشطة الرياضية والترفيهية، وخدمات السيارات والمركبات، والخدمات الطبية والصحية، وأنشطة المعادن ومواد البناء، والخدمات السياحية.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".