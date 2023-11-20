الاقتصاد

طرح 24 فرصة استثمارية في نجران

0 نشر
اليوم - نجران 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 24 فرصة استثمارية في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة نجران 24 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمدينة نجران، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تتضمن الأنشطة التجارية، وخدمات الدعاية والإعلان والتسويق، والأنشطة والترفيهية، وخدمات السيارات والمركبات، والخدمات الطبية والصحية، وأنشطة المعادن ومواد البناء، والخدمات السياحية.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا