شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط رهانات على وقف رفع أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الإثنين مع مواصلة الدولار لخسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من دورته لرفع الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1981.80 للأوقية بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع 2.2 % في الأسبوع الماضي.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1984.20 دولار للأوقية.

أسعار المستهلكين

عززت بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وبيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي الآمال بأن يبدأ المركزي الأمريكي في تيسير السياسة النقدية بصورة مبكرة أكثر مما كان متوقعا.

وأسعار الفائدة الأقل تشكل ضغطا نزوليا على الدولار وعوائد السندات بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

تراجع الدولار

وتراجع الدولار 0.2 % إلى أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات منافسة مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون حاليا صدور محضر أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3 % إلى 1056.33 دولار للأوقية.