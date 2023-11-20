أمانة نجران تطرح 24 فرصة استثمارية في مواقع متعددة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

أعلنت أمانة منطقة نجران عن طرح 24 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمدينة نجران، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تتضمن الأنشطة التجارية، وخدمات الدعاية والإعلان والتسويق، والأنشطة الرياضية والترفيهية، وخدمات السيارات والمركبات، والخدمات الطبية والصحية، وأنشطة المعادن ومواد البناء، والخدمات السياحية، داعيةً المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.