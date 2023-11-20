ارتفاع أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع مواصلة الدولار لخسائره، بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من دورته لرفع الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1981.80 للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع 2.2 % في الأسبوع الماضي.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1984.20 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار 0.2 % إلى أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات منافسة مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3 % إلى 1056.33 دولار للأوقية.