شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم الجزار يلتقى المبعوث الخاص لشركة "cscec" الصينية لمتابعة مشروعاتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الجزار يشدد على الإسراع بمعدلات التنفيذ.. وزيادة أعداد العمالة المدربة الصينية والمصرية.. وتوريد المهام المطلوبة للانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة
وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور عاصم الجزار، مع ها شياو بينغ، المبعوث الخاص لشركة "cscec" الصينية، معدلات تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، والجدول الزمني المقرر للانتهاء من التنفيذ، وتسليم الأبراج طبقاً لما تم الاتفاق عليه مع الشركة، مشدداً على الإسراع بمعدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة المدربة الصينية والمصرية، وتوريد المهام المطلوبة للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات المشروع، فى المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، طبقاً للمعايير العالمية.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.
ومن جانبه، أكد ها شياو بينغ، أن شركة "cscec" الصينية تولى اهتماما كبيرا بمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، فهو من أكبر المشروعات التى تنفذها الشركة حول العالم، متعهدا بأن شركته ستبذل قصارى جهدها للإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتسليم حزم الأبراج، طبقاً للمواعيد التى التزمت بها الشركة.
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