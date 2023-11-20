شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار داخل البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنوك المصرية، فيما حافظت العملة الخضراء على مستوياتها في تعاملات اليوم.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم الإثنين، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصر

واصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) استقراره عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، في حين بلغ في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني، 30.85، و30.95، للشراء والبيع على التوالي، بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 30.95 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك HSBC، سجل سعر الدولار، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.