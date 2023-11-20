شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ارتفاعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، ومصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، والمصرية للاتصالات، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وجهينة للصناعات الغذائية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 25047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 30129 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 10656 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 4887 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 7206 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 5780 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: مصر للفنادق، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب).

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تم تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة، أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة 2.780 مليون وثيقة بدلًا من 2.775 مليون وثيقة.

وأعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل لعدد 101.3 ألف سهم بقيمة 5.5 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 100 ألف سهم، 465.4 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، وابن سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 1.3 مليون سهم، 500 ألف سهم، 23019 سهم، 16 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 7 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 456.3 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ودايس للملابس الجاهزة، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية-شركة مساهمة مصرية عدد 40 ألف سهم، 324 ألف سهم، 35 ألف سهم، 1000 سهم، 580.8 ألف سهم، 50 مليون سهم، 92.1 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.348 مليون سهم، 764.7 ألف سهم، 10300 سهم، 4250 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ودايس للملابس الجاهزة عدد 200 ألف سهم، 14655 سهم، 1498 سهم، 494.5 مليون سهم، على التوالى.

أعلنت شركة الدلتا للإنشاء والتعمير، شراء المساهم علي مصطفى محمد علبة، عدد 1.348 مليون سهم بسعر 18.30 جنيه بقيمة إجمالية 24.7 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 52.54% إلى 58.37%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

فيما باع كل من سارة علي مصطفى محمد علبة، وعاليا علي مصطفى محمد علبة، عدد 699 ألف سهم بسعر 18.30 جنيه بقيمة إجمالية 12.8 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، عن تحقيق الشركة صافي مبيعات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة نمو 136%، وبلغ صافي الربح 188.2 مليون جنيه بنسبة نمو 137%.