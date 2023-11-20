شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: 36 مليون محفظة إلكترونية.. و6.2 مليون مستخدم بانستا باى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك أطلق العديد من المبادرات التى تهدف إلى دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة فى جميع مراحلها المختلفة بدءً من الفكرة وحتى الإطلاق، كما اهتم البنك برعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة، حيث أطلق مبادرة دربت 7 آلاف طالب جامعى بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، وبالشراكة مع 18 بنكًا من العاملة بالسوق المحلى، ومبادرة أخرى لدعم رواد التكنولوجيا المالية بالأقاليم، فضلًا عن إطلاق المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية كبيئة اختبارية تسمح لرواد الأعمال بتجريب التطبيق المبتكر.

أضاف "أبو النجا"، خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالى PAFIX، المقام ضمن فعاليات، المعرض المؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا "كايرو أى سيتى 2023"، أن البنك المركزى أولى أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل جمهورية مصر العربية، حيث نجح فى إطلاق منظومة محافظ الهاتف المحمول عام 2017 ليصل عدد المحافظ إلى أكثر من 36 مليون محفظة، وكذلك منظومة الدفع الوطنية للبطاقات "ميزة" فى ديسمبر عام 2018، والتى ساهمت فى زيادة عدد بطاقات الدفع الإلكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة بالسوق المصري.

وتابع كما أطلق البنك المركزى المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وتطبيقات "انستا باي" فى مارس عام 2022 لتصبح من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات الرقمية، والتى يستند إليها البنك المركزى فى التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، حيث بلغ عدد عملاء "انستا باي" أكثر من 6.2 مليون عميل، وأسفرت جهود البنك المركزى فى التوسع بجهود الدفع الإلكترونية عن زيادة كبيرة فى أعداد نقاط البيع الإلكترونية لأكثر من 1.2 مليون نقطة بيع، وأعداد الصراف الآلى إلى 23 ألف ماكينة.

وذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق أيضًا قواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية فى فبراير عام 2023، والذى بدوره سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل أبل باى، وسامسونج باى، وكذلك شركات التكنولوجيا المالية الذى بدوره سيؤدى إلى خلق حلول مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.