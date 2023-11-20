شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الأعمال السعودي الإيرلندي يبحث التعاون في «الطيران» و«الموارد البشرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث المشاركون في فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإيرلندي، التعاون في قطاع الطيران والموارد البشرية.

ونظم اتحاد الغرف السعودية بمقره في الرياض اليوم، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإيرلندي بمشاركة وزير الدولة بوزارة المشاريع والتجارة والتوظيف بجمهورية إيرلندا نيل ريتشموند، ورئيس الاتحاد حسن الحويزي، وسفير إيرلندا لدى المملكة جيري كننغهام.

80 شركة سعودية وإيرلندية

انعقد اللقاء بمشاركة أكثر من (80) من ممثلي الشركات السعودية والإيرلندية، واستعرض فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين البلدين، خاصة في قطاع الطيران والموارد البشرية، إذ تتميز إيرلندا بخبرة كبيرة في الطيران والفضاء الجوي، فيما تعد مركز عالمي لتميز المواهب والخبرات البشرية بمختلف القطاعات.

وقال وزير الدولة بوزارة المشاريع والتجارة والتوظيف الإيرلندي نيل ريتشموند :" إن العلاقات الإيرلندية السعودية تمر بأفضل أوقاتها على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي وأن الشركات الإيرلندية تتطلع للفرص الاستثمارية بالسوق السعودي.

ودعا الشركات السعودية للاستثمار في بلاده واستكشاف الفرص فيها، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 أحدثت تأثير إيجابي على المملكة والعالم.

ونوه بفرص التعاون الكبيرة بين البلدين في قطاع البنية التحتية للطيران والمطارات.

وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي:" إن رؤية المملكة 2030 ومشروع إيرلندا 2040 يفتحان آفاق واعدة للتكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، عاداً تشكيل اللجنة السعودية الأيرلندية ومجلس الأعمال السعودي الأيرلندي من بين أهم التطورات".

ونوه بأهمية وضع إستراتيجية متكاملة تتضمن الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة بالبلدين، معداً ضعف حجم التبادل التجاري بين المملكة وإيرلندا مؤشراً على وجود فرص تجارية كامنة يجب استثمارها.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإيرلندا بلغ نحو 5.3 مليارات ريال في العام 2022، منها 75 مليون ريال صادرات سعودية و5.2 مليار ريال واردات إيرلندية.