شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات «سعودية - جيبوتية» لتعزيز التعاون في النقل والخدمات اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر في العاصمة جيبوتي اليوم, مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود يوسف، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مجالات النقل والخدمات اللوجستية

جاء ذلك على هامش مشاركة المملكة في أعمال اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة في دورتها الخامسة.

وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي فيصل القباني، والوفد السعودي ممثلي منظومة النقل والخدمات اللوجستية.