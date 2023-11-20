شكرا لقرائتكم خبر عن "متقلقش اتصل بطوارئ الغاز".. بتروتريد توضح دلالات إشعارات عداد الغاز مسبق الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد " إحدى شركات قطاع البترول، على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" عددا من المعلومات لعملاء عدادات الغاز المنزلى مسبق الدفع والتى تضمنت عددا من الإشعارات تظهر على العداد، حيث أوضحت الشركة دلالات تلك الاشعارات وكانت كالتالى: E-01 إشعار البطارية E-02 إشعار فتح الغطاء E-03 إشعار اقتراب جسم ممغنط E-09 إنذار بصيانة الصمام E-015إنذار التسريب وخاصية الأمان وأوضحت الشركة أنه فى حال ظهور تلك الأشعارات يجب الاتصال بطوارئ الغاز 129 والذين سيقومون بالمساعدة فى حل المشكلة.

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