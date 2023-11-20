الاقتصاد

"متقلقش اتصل بطوارئ الغاز".. بتروتريد توضح دلالات إشعارات عداد الغاز مسبق الدفع

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القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد " إحدى شركات قطاع البترول، على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" عددا من المعلومات لعملاء عدادات الغاز المنزلى مسبق الدفع والتى تضمنت عددا من الإشعارات تظهر على العداد، حيث أوضحت الشركة دلالات تلك الاشعارات وكانت كالتالى:

 

E-01 إشعار البطارية 

 

E-02 إشعار فتح الغطاء 

 

E-03 إشعار اقتراب جسم ممغنط

 

E-09 إنذار بصيانة الصمام 

 

E-015إنذار التسريب وخاصية الأمان

 

وأوضحت الشركة أنه فى حال ظهور تلك الأشعارات يجب الاتصال بطوارئ الغاز 129  والذين سيقومون بالمساعدة فى حل  المشكلة.

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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