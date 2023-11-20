شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.8%، أعقبهما قطاع العقارات بنسبة 2.2%، يليه قطاعات خدمات النقل والشحن، والخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.9%، وهبط قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.6%، 1.3%، على التوالي.

وانخفض قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.8%، ونزل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، ثم قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعا البنوك والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع مواد البناء وحيدًا بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.046 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.12%، والعرب على 9.5%، واستحوذت المؤسسات على 27.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 293.9 مليون جنيه، 99.2 مليون جنيه، 17.1 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 103.7 مليون جنيه، 330.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 24760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 29814 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 10542 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4856 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 7155 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 5766 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.