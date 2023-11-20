شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تفاصيل ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام المقبل 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المجلس الأوروبي اليوم موافقته على النص المشترك بشأن الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي لعام 2024.

واتفق على النص المشترك في مفاوضات مع البرلمان الأوروبي في 11 نوفمبر.

ميزانية الاتحاد الأوروبي

وحدد إجمالي الالتزامات المالية للاتحاد الأوروبي العام المقبل بمبلغ 189 385.4 مليون يورو، وإجمالي المدفوعات بمبلغ 142 630.3 مليون يورو.

واحتفظ بمبلغ 360 مليون يورو في إطار سقوف الإنفاق للإطار المالي الحالي متعدد السنوات للفترة 2021-2027، مما يسمح للاتحاد الأوروبي بالاستجابة للاحتياجات غير المتوقعة.

ميزانية عام 2024 للاتحاد الأوروبي

وتعكس ميزانية العام المقبل الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الانتعاش الاقتصادي والتحولات الخضراء والرقمية.

كما تتفاعل مع السياق الجيوسياسي الصعب حاليًا، والالتزامات هي وعود ملزمة قانونا لإنفاق الأموال على الأنشطة التي تنفذ على مدى عدة سنوات.

وتغطي المدفوعات النفقات الناشئة عن الالتزامات المبرمة خلال السنوات الجارية أو السابقة.