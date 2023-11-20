شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة العقار" تكشف موعد استقبال تراخيص المساهمات العقارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت اليوم فترة إبداء المرئيات والملحوظات حول مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المنشورة في منصة "استطلاع".

وأكدت الهيئة العامة للعقار أنَّ استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية يبدأ في يناير القادم، وسيُعْلَن عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصّصة لذلك.

نظام المساهمات العقارية في السعودية

وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج، أنّ الهيئة نظّمت سلسلة من اللقاءات وورش العمل لمناقشة مسودة "اللائحة" وأخذ مرئياتهم بهدف المشاورة العامة والتحسين والتطوير التنظيمي بكل شفافية بالتشارك مع أطراف العملية العقارية.

وجمعت اللقاءات والورش المطورين العقاريين والمكاتب الهندسية بالإضافة للمحاسبين القانونيين والمقيمين.

ويعد نظام المساهمات العقارية أحد التشريعات العقارية التي تسهم في تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتها.

زيادة المعروض من المنتجات العقارية

كما سيسهم النظام والعمل به في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، زيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار.

هذا بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال.

يضاف إلى ذلك خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.