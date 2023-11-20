شكرا لقرائتكم خبر عن التصديري للصناعات الغذائية يستهدف نمو الصادرات لـ200 مليون دولار للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنه يستهدف من خلال البعثة الوصول بالصادرات الغذائية المصنعة إلى الجزائر إلى ما يقرب 200 مليون دولار أمريكى بنهاية عام 2023 الحالى.

وشهد افتتاح فعاليات البعثة التجارية المصرية في قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الطباعة والتغليف إلى الجزائر بفندق وبحضور علاء الوكيل – رئيس الوفد المصري ورئيس مجموعة عمل البعثات وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وبمشاركة المستشار التجاري الدكتور ياسر قرنى رئيس مكتب التمثيل التجاري بالجزائر.

وشهد الافتتاح مشاركة موسعة من جانب الممثلين الرسميين للكنفدراليات ومجتمعات الاعمال الجزائرية، حيث شارك في الافتتاح نسيم بن شوبان عضو مجلس إدارة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وحارك نصر الدين – رئيس الفدرالية الوطنية للنقل والسياحة وعضو مجلس إدارة كونفدرالية ارباب العمل، و حداد حكيم – مستشار الكنوفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، و خولة مصطفاى – رئيس قسم الدراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومحمد يزيد بومغار – استشاري قطاع الأغذية والتغليف في الجزائر.

كما شارك من جانب المجلس كلا من مى خيرى المدير التنفيذي، و الدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير، ومن المجلس التصديري للطباعة والتغليف سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس.

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه تم إلقاء الضوء على قدرات مصر التصنيعية في المجالين الغذائي والطباعة والتغليف حيث تعد مصر أهم منتج ومصدر عربي وأفريقي للأغذية المصنعة، حيث بلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصري في عام 2022 حوالي 4.5 مليار دولار تمثل 14% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، كم تعد الدول العربية أهم مستوردي الأغذية المصنعة المصرية بنسبة 55% يليها الاتحاد الأوروبي 17%، الدول الافريقية غير العربية 8%، الولايات المتحدة الامريكية 5%، باقي دول وتكتلات العالم 15%.

وترجع أهمية الجزائر أمام الصادرات الغذائية المصرية كونها تحتل المركز الثامن في قائمة أهم مستوردي الأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 بقيمة بلغت 135 مليون دولار تمثل 3% من إجمالي الصادرات الغذائية المصنعة المصرية في عام 2022، وتعد أهم الأغذية المصدرة مركزات صناعة المشروبات الغازية، الخمائر، زيوت الطعام، السكر والجلوكوز والفركتوز، المواد الزلالية، النشاء والدقيق ومنتجات المطاحن، الشيكولاتة، الفراولة المجمدة، المحضرات الغذائية المتنوعة، العصائر ومركزات العصائر، الطحينة والحلاوة، بسكويت ومحضرات الحبوب، بطاطس مصنعة، شحوم ودهون، خضار مجمد، خضار مجفف، لبان، محضرات خضر، بصل مجفف، بهارات.

وبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى الجزائر في عام 2022 حوالي 63 شركة من بينها 35 شركة تزيد صادراتها عن 100 ألف دولار.

وبلغ إجمالي واردات الجزائر من الأغذية في عام 2022 حوالى 6.7 مليار دولار وتمثل حوالى 20% من إجمالي واردات الجزائر البالغة 34 مليار دولار، ومن أهم السلع ألبان بقيمة 1.6 مليار دولار، بذور الصويا بقيمة مليار دولار، سكر ومصنعاته بقيمة 773 مليون دولار، زيت صويا بقيمة 578 مليون دولار، بقوليات مجففة بقيمة 270 مليون دولار، تبغ وتبغ مصنع بقيمة 260 مليون دولار، مركزات لصناعة المشروبات الغازية بقيمة 192 مليون دولار، زيت نخيل بقيمة 150 مليون دولار، مستخلصات الشعير بقيمة 127 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 112 مليون دولار، دهون وزيوت مهدرجة بقيمة 110 مليون دولار، قهوة بقيمة 102 مليون دولار، أجبان بقيمة 102 مليون دولار، مكسرات بقيمة 82 مليون دولار، مارجرين بقيمة 72 مليون دولار، مصنعات أسماك بقيمة 61 مليون دولار، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 60 مليون دولار وغيرها من المنتجات.

ويشارك بفاعليات البعثة قرابة 20 شركة مصرية في مجالات الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف تبداً اليوم بعد أعمال الافتتاح الرسمي زيارات ميدانية لأسواق الجملة والتجزئة والسوبر ماركت للتعرف عن قرب عن المنتجات المطلوبة في السوق الجزائرى ورغبات المستهلكين وهيكل التجارة الجزائري من ارض الواقع، تمهيداً لعقد لقاءات ثنائية مع أهم الشركات الجزائرية المستوردة للأغذية ومدخلات الإنتاج الصناعية لصناعة الغذاء وذلك غداً الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023 بمقر فندق سوفيتيل الجزائر.