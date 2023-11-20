الاقتصاد

تحركات طفيفة لمؤشرات وول ستريت.. وسهم "مايكروسوفت" يصعد

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رويترز 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - جاءت تحركات المؤشرات الرئيسية في وول ستريت طفيفة عند الفتح اليوم الاثنين، إذ يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه مركز الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

في حين حقق سهم مايكروسوفت مكاسب بفضل أنباء عن انضمام رئيس أوبن أيه.آي السابق سام ألتمان إلى شركة البرمجيات العملاقة.

ستاندرد اند بورز

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 14.79 نقطة يما يعادل 0.04% إلى 34932.49 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض 2.32 نقطة أو 0.05% إلى 4511.70 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 9.27 نقطة أو 0.07% إلى 14134.75 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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