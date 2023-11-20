شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الارتفاع وحوافز مالية لطلب الإيصال الإلكترونى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم، عددا من الأخبار الاقتصادية في النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين مستهل التعاملات الصباحية بحوالي 5 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستويات 2725 جنيها، حيث افتتح السوق تداولات هذا الأسبوع بعد توقف التداول نتيجة الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3114 جنيها، عيار 21 يسجل 2725 جنيها، عيار 18 يسجل 2336 جنيها.، والجنيه الذهب 21800 جنيه.

واستعرضت النشرة تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إعداد منظومة لتشجيع المواطنين على طلب الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية من المتاجر والمحلات عبر تقديم حوافز مالية ومزايا ضريبية لطلبها من مقدمي الخدمة، وسيتم إطلاق المنظومة قريبًا.

وأضاف "معيط"، أن وزارة المالية أطلقت عدة منظومات لتطوير الضرائب في مصر، منها منظومتي الإيصال والفاتورة الإلكترونية، متابعًا أنه تم تطبيق هذه المنظومة تدريجيًا، ومع تعميها في كل الشركات ومقدمي الخدمة سنصل إلى 100 مليون فاتورة ومثلها إيصال إلكتروني يوميًا، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي.

كما تطرق الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم، لإنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.

من جانبها أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفورى من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى والتى تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرًا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضًا لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك.