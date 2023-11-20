شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد جناح شركة اورنج في معرض Cairo ICT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك شركة اورنچ مصر، في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT '23 كشريك الاتصالات لهذا الحدث التقني الهام والذي ينطلق في دورته السابعة والعشرين خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء افتتاح المعرض الذي يعقد تحت شعار، "دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تفقد عدداً من أجنحة شركات الاتصالات و التكنولوجيا المشاركة في المعرض، ضمنها شركة "اورنج مصر"، وكان في استقباله المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لاورنج وعدد من قيادات الشركة، والتي تعرض أحدث تقنيات الأمن السيبراني والتوأمة الرقمية وروبوتات الجيل الخامس.

وحضر فعاليات افتتاح المعرض، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" المنظمة للحدث، وعدد من المسئولين.

وتأتي مشاركة اورنچ في الحدث ضمن استراتيجيتها التوسعية في تقديم الحلول الرقمية للشركات في مصر وتمكينها من الحصول على تقنيات عالمية شديدة التطور على النحو الذي يعزز مساهمتها في إنجاح خطط الدولة المصرية للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية.

ويستعرض جناح اورنچ عروض قوية تشمل أحدث خدماتها وحلولها التكنولوجية للشركات، فضلا عن أبرز المشاريع التي طورها مركز اورنچ الرقمي للتطوير والابتكار ODC.

ومن بين عدة تقنيات وحلول تستعرضها، تسلط اورنچ مصر الضوء على حلول مراكز البيانات والأمن السيبراني للشركات والتي تتضمن عمليات NOC لإدارة الشبكات والخوادم والبرمجيات، وعمليات SOC للأمن السيبراني والتي تضمن الوقاية من التسلل والاختراقات عبر إجراءات استباقية تصد محاولات الاحتيال الإلكتروني مما يسمح للعملاء بتخزين بياناتهم في بيئة مؤمنة وموثوقة.

كما تستعرض الشركة تقنية التوأمة الرقمية Digital Twin التي تقوم ببناء نسخة افتراضية رقمية مطابقة للواقع (سواء كان مصنع أو مؤسسة أو مدينة سكنية) بما يساعد على محاكاة الواقع في التوأم الافتراضي، الذي يكون مربوطا بمصادر البيانات في البيئة الواقعية من خلال تقنيات انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

كما تسلط اورنچ الضوء على أحد تطبيقات الجيل الخامس والتي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات وهي تكنولوجيا الروبوتات والتي تقوم بعدد من المهام التي تسند للروبوت من خلال شبكة الجيل الخامس موضحة في ذلك سرعة استجابة الروبوت للأوامر المرسلة له وكذلك سرعة ارساله للمتغيرات البيئة التي قد تطرأ حوله أثناء تنفيذه تلك المهام والأوامر ومن المتوقع ان تحدث هذه التكنولوجيا طفرة كبيرة في قطاعات استراتيجية مثل النقل والتجارة والرعاية الصحية والتعليم عن بعد.

وفي قطاع المسئولية المجتمعية ودعم الشباب، تعرض اورنچ في جناحها المبادرات والمشروعات المؤثرة التي أطلقتها في إطار دعم الابتكار والابداع خاصة بين فئة رواد الأعمال حيث يشهد جناح اورنچ في المعرض أحدث ابتكارات مركز اورنچ الرقمي للتطوير والابتكار ODC في مجال التكنولوجيا، والتي تشمل مشاريعاً طلابية ملهمة، على رأسها طابعة ثلاثية الأبعاد مع استعراض عينات مطبوعة توضح قوة هذه التقنية في إنشاء هياكل معقدة وأشكال متنوعة.

كما يستعرض المركز مشروعاً طلابياً نجح في ابتكار جهاز خاص لمساعدة المكفوفين في المدارس والجامعات، من خلال استقبال وارسال الكتابات الخاصة بمراحلهم التعليمية كبديل عن نظام برايل التقليدي.

ويقدم المركز أيضا مشروعًا فريدًا يتعلق بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، وهو ذراع آلية قادرة على أداء مهام متنوعة مثل اللحام والأنشطة الصناعية الأخرى.

وبهذه المناسبة، قال هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في اورنچ مصر” نفتخر هذا العام بتقديم حزمة متطورة للغاية من الخدمات والحلول الذكية والأنظمة الإلكترونية الفعالة التي تعمل على تعزيز جهود التحول الرقمي في مصر وذلك ضمن استراتيجية اورنچ الهادفة إلى التوسع في ابتكارات وتقنيات دعم أعمال قطاع الشركات وتنميتها وتسهيل أنشطتها المتعلقة بالمدفوعات وتبادل البيانات بما يعني ازدهارا في هذه التبادلات ونتائج أكثر إيجابية على مستوى التشغيل والنمو والتكلفة".