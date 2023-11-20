15 دولة تشارك في المعرض السعودي للمنتجات العضوية بالرياض

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ويعد «بيوفاخ 2023»من أكبر المعارض المتخصصة العالمية في ترويج وتسويق الاستثمار في الزراعة والمنتجات العضوية، ونقطة جذب لكبار المستثمرين والموزعين والموردين وموفري الحلول في صناعة المنتجات العضوية حول العالم ويوفر للمهتمين الاطلاع على التجارب الدولية في الزراعة العضوية والتعرف على أحدث التقنيات في هذا المجال.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة الدكتور سليمان الخطيب، أن رعاية الوزارة للمعرض تأتي لدعم قطاع المنتجات العضوية، الذي يشهد تطورا ملموسا في المملكة، من خلال الجهود التي تبذلها الجمعية السعودية للزراعة العضوية مما أسهم في زيادة مساحة الاستهلاك للأغذية العضوية.
وأشار إلى أن الزراعة العضوية في المملكة خلال عام 2022م حققت نموا وتطورا محليا؛ حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة عضويا 23.315 هكتارا، فيما بلغ عدد المزارع العضوية 512 مزرعة، لإجمالي إنتاج نباتي عضوي بالوصول إلى 95.298 طنا، لافتا إلى زيادة حجم الإنتاج العضوي خلال العام الماضي من الأغنام والماعز ببلوغه 3740 رأسا، و610 رؤوس من الأبقار، و450 ألف بيضة، و27 طنا من إنتاج العسل، و400 طن من منتجات الحليب.
ويتضمن المعرض عروضا لأكثر من 50 علامة تجارية لشركات سعودية، وعالمية، ووكالات في قطاع الزراعة العضوية، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل متخصصة في مجال التسويق، والاستثمار، والبحث، والابتكار، وإدارة المخاطر، وآليات التفتيش في الزراعة العضوية، ويعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعرفة في هذه المجالات.
حضر حفل الافتتاح الأمين العام للجمعية السعودية للزراعة العضوية المهندس عبد الله الحوتان، وممثلو الجهات والشركات المشاركة بالمعرض وذلك على مدار 3 أيام حتى 21 نوفمبر الجاري، ويستقبل الزوار والمهتمين في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات من الساعة الثانية، وحتى العاشرة مساء .
الزراعة العضوية في المملكة عام 2022:
- إجمالي المساحة المزروعة عضويا 23.315 هكتارا.
- عدد المزارع العضوية 512 مزرعة
- إجمالي الإنتاج النباتي العضوي 95.298 طن
- 3740 رأسا من الأغنام والماعز
- 610 رؤوس من الأبقار.
- 450 ألف بيضة.
- 27 طنا من العسل.
- 400 طن من الحليب.
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