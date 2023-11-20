شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» تطلق أسبوع النقل والخدمات اللوجستية في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» فعاليات أسبوع النقل والخدمات اللوجستية، في مركز دعم المنشآت بالرياض والخبر والمدينة المنورة وجدة، بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح الرميح خلال مجلس دعم المنشآت، أن الوزارة تعمل على ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، لتصبح من المرتبة الـ55 عالميا إلى أبرز 10 دول في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، إلى جانب استهداف 330 مليون مسافر في قطاع الطيران، والمرتبة الـ6 في مؤشر جودة الطرق.

وتحدث عن التستر في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن الوزارة كثفت جهودها للقضاء على التستر، عبر حوكمة الأنظمة والتشريعات، التي جاءت بنتائج أسهمت في حماية المستهلكين.

وضمن فعاليات أسبوع النقل والخدمات اللوجستية، وقعت منشآت مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل، بهدف تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز أوجه التعاون في تطوير حلول وبرامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب اتفاقية تعاون مع الوزارة؛ لتقديم أوجه الدعم التي تهدف لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» سامي الحسيني.

وتستمر فعاليات أسبوع النقل حتى الخميس المقبل، متضمنة عددا من الموضوعات ذات الصلة، تلتقي فيها الجهات الممكنة في الوزارة ورواد ورائدات الأعمال، وذلك للتواصل معهم وبناء العلاقات ورفع مستوى وعي المنشآت ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.