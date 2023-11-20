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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وقعت مذكرة تفاهم مع إحدى المؤسسات الأهلية، تهدف من خلالها إلى تعزيز وتطوير قدرات مستفيدي الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ لغرس مفاهيم وممارسات الوعي المالي على مستوى الأفراد والمنظمات. وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، أن الاتفاقية تسهم في تقديم الدعم التوعوي والمعرفي بأساسيات الوعي المالي وأهميته وقيمته، مبينا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى نشر الوعي بمفاهيم التخطيط المالي، والميزانية الشخصية، والادخار، والاستثمار لمستفيدي الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، والإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم.

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