ملتقى الأعمال السعودي الأيرلندي يبحث التعاون في قطاع الطيران والموارد البشرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ملتقى الأعمال السعودي الأيرلندي، في الرياض، فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين البلدين، خاصة في قطاع الطيران والموارد البشرية، حيث تتميز أيرلندا بخبرة كبيرة في الطيران والفضاء الجوي، كما تعد مركزا عالميا لتميز المواهب والخبرات البشرية بمختلف القطاعات.

ونظم اتحاد الغرف السعودية بمقره في الرياض أمس، فعاليات الملتقى بمشاركة وزير الدولة بوزارة المشاريع والتجارة والتوظيف بجمهورية أيرلندا نيل ريتشموند، ورئيس الاتحاد حسن بن معجب، وسفير أيرلندا لدى المملكة جيري كننغهام. وانعقد اللقاء بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الشركات السعودية والأيرلندية.

وقال ريتشموند إن العلاقات الأيرلندية السعودية تمر بأفضل أوقاتها على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي وإن الشركات الأيرلندية تتطلع للفرص الاستثمارية بالسوق السعودي، داعيا الشركات السعودية للاستثمار في بلاده واستكشاف الفرص فيها، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 أحدثت تأثيرا إيجابيا على المملكة والعالم، منوها إلى فرص التعاون الكبيرة بين البلدين في قطاع البنية التحتية للطيران والمطارات.

وقال الحويزي إن رؤية المملكة 2030 ومشروع أيرلندا 2040 يفتحان آفاقا واعدة للتكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، عادا تشكيل اللجنة السعودية الأيرلندية ومجلس الأعمال السعودي الأيرلندي من بين أهم التطورات، مؤكدا أهمية وضع استراتيجية متكاملة تتضمن الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة بالبلدين، عادا ضعف حجم التبادل التجاري بين المملكة وأيرلندا مؤشرا على وجود فرص تجارية كامنة يجب استثمارها.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وأيرلندا نحو 5.3 مليارات ريال في 2022، منها 75 مليون ريال صادرات سعودية و5.2 مليارات ريال واردات أيرلندية.

من جهة أخرى استقبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، في مقر الوزارة بالرياض وزير الدولة الأيرلندي للأعمال والتجارة والتوظيف نيل ريتشموند. وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال نمو الاقتصاد الرقمي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وبحث الاجتماع الجهود التي تبذلها المملكة في مجالات تنمية القدرات الرقمية وتمكين ريادة الأعمال واستقطاب الفرص الاستثمارية لتطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب مناقشة التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، من خلال دعم تقنيات 5G مع التركيز على OpenRAN، والتعاون في دعم الشركات الناشئة وتحفيز نموها بين البلدين، واستقطاب الفرص الاستثمارية المتاحة بمنظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار.