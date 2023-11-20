مناقشة آليات مواصلة الريادة مع قطاع الأعمال ومجتمع التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، خلال لقائه ممثلي قطاع الأعمال ومجتمع التقنية والابتكار، بمقر غرفة الشرقية، سبل تعزيز التعاون وآليات مواصلة الريادة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ودعا السواحة رواد ورائدات الأعمال إلى مواصلة العمل على تطوير مشاريعهم لتواكب التطورات المستمرة في الرقمنة والتحول الالكتروني، مشيرا إلى عدد من الفرص التي يمكن استغلالها في هذا القطاع الواعد، الذي يأتي على قائمة أولويات رؤية المملكة بالتركيز على الاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات.

وأشاد السواحة بقطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية والتفاعل مع مبادرات الوزارة والتوجهات التي تدعم التحول الرقمي، وكل ما من شأنه تطوير العمل التقني في المؤسسات والشركات.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، إن زيارة الوزير لقطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية تعكس مدى حرصه على الالتقاء بهم والحوار مع منتسبيه، لافتا إلى ما توليه القيادة من اهتمام كبير بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل على تقليص الفجوة المعرفية والرقمية بين مناطق المملكة، وشرائح المجتمع المختلفة.

وأكد أن النجاحات التي توالت أخيرا كانت نتيجة للدعم الحكومي والعمل الجاد لجميع الجهات المنوطة، منوها إلى أن المملكة صنفت في المرتبة الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين، وذلك ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م الصادر من المركز الأوروبي ومنتدى الاقتصاد العالمي، وحققت المملكة المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي لعام 2022م، فضلا عن تقدمها في المؤشرات الرقمية الفرعية، وغيرها من النجاحات والإنجازات في قطاع التقنية بالمملكة.