شكرا لقرائتكم خبر وجهة «البحر الأحمر» تحقق رقما قياسيا في تصنيف LEED ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة البحر الأحمر الدولية أعلى درجة مسجلة حتى الآن في تصنيف المدن، لوجهة «البحر الأحمر»، حيث حصلت على الجائزة البلاتينية المرموقة LEED v4.1، كما تم اعتماد التخطيط والتصميم من «المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء «USGBC، الذي يعد بمثابة شهادة على تفاني «البحر الأحمر الدولية» في تحقيق الاستدامة، إضافة إلى أنها تمثل علامة بارزة في تطوير الوجهات السياحية المتجددة.

وعززت «البحر الأحمر الدولية» مكانتها كشركة رائدة عالميا في تطوير المباني الخضراء عالية الكفاءة، عندما انفردت بتسجيل درجة بلغت 96 من أصل 110 نقاط للمخطط الرئيس الخاص بالمرحلة الأولى لوجهة «البحر الأحمر»، الذي يؤكد النهج الاستباقي الذي تتبعه «البحر الأحمر الدولية» في تجاوز معايير قطاع السياحة، نحو ضمان بيئة مبنية مستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ»البحر الأحمر الدولية» جون باغانو «منذ البداية نعمل من أجل هدفنا في إنشاء وجهة سياحية مستدامة من شأنها أن تعيد تعريف معايير قطاع السياحة، ونحن فخورون بتحقيقنا أعلى درجة على الإطلاق في هذا الاعتماد، مما أسهم بوضع معايير جديدة لنا وللآخرين لاتباعها».

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي في أعقاب حصول شركة «البحر الأحمر الدولية» على جائزة أخرى أخيرا، حيث أطلق عليها «المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء USGBC» لقب «المطور المتميز» لهذا العام، وذلك في حفل توزيع جوائز LEED Homes لعام 2023.

بدوره قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ»المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء» بيتر تملتون «فخورون للغاية بمنح شهادة المدن والمجتمعات - شهادة التخطيط والتصميم LEED v4.1 - البلاتينية المرموقة للبحر الأحمر الدولية، فهذا الإنجاز يسلط الضوء على التزامهم الثابت تجاه البيئة ويضعهم في مقدمة هذه الصناعة وقادتها»، مؤكدا أن «البحر الأحمر الدولية» ستستمر في وضع معايير جديدة في التنمية المسؤولة وإلهام الآخرين لمتابعة الممارسات المستدامة.

وجهة «البحر الأحمر»