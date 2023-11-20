وجهة «البحر الأحمر» تحقق رقما قياسيا في تصنيف LEED

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وعززت «البحر الأحمر الدولية» مكانتها كشركة رائدة عالميا في تطوير المباني الخضراء عالية الكفاءة، عندما انفردت بتسجيل درجة بلغت 96 من أصل 110 نقاط للمخطط الرئيس الخاص بالمرحلة الأولى لوجهة «البحر الأحمر»، الذي يؤكد النهج الاستباقي الذي تتبعه «البحر الأحمر الدولية» في تجاوز معايير قطاع السياحة، نحو ضمان بيئة مبنية مستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ»البحر الأحمر الدولية» جون باغانو «منذ البداية نعمل من أجل هدفنا في إنشاء وجهة سياحية مستدامة من شأنها أن تعيد تعريف معايير قطاع السياحة، ونحن فخورون بتحقيقنا أعلى درجة على الإطلاق في هذا الاعتماد، مما أسهم بوضع معايير جديدة لنا وللآخرين لاتباعها».
وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي في أعقاب حصول شركة «البحر الأحمر الدولية» على جائزة أخرى أخيرا، حيث أطلق عليها «المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء USGBC» لقب «المطور المتميز» لهذا العام، وذلك في حفل توزيع جوائز LEED Homes لعام 2023.
بدوره قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ»المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء» بيتر تملتون «فخورون للغاية بمنح شهادة المدن والمجتمعات - شهادة التخطيط والتصميم LEED v4.1 - البلاتينية المرموقة للبحر الأحمر الدولية، فهذا الإنجاز يسلط الضوء على التزامهم الثابت تجاه البيئة ويضعهم في مقدمة هذه الصناعة وقادتها»، مؤكدا أن «البحر الأحمر الدولية» ستستمر في وضع معايير جديدة في التنمية المسؤولة وإلهام الآخرين لمتابعة الممارسات المستدامة.
وجهة «البحر الأحمر»
- بدأت باستقبال طلائع زوارها خلال أكتوبر 2023.
- بدأت الحجوزات في اثنين من فنادقها.
- استقبل «مطار البحر الأحمر الدولي» رحلات من الرياض وجدة عبر رحلات منتظمة منذ سبتمبر 2023.
- اكتمال المشروع بالكامل في 2030.
- ستضم وجهة «البحر الأحمر» بعد اكتمال المشروع
- 50 منتجعا.
- 8,000 وحدة فندقية.
- 1,000 وحدة سكنية.
- الوحدات السكنية موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية.
- مراسي فاخرة.
- ملاعب للجولف.
- مطاعم ومقاه.
- مرافق للترفيه والاستجمام.
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