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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة النقل وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، لتطوير الحلول والبرامج للمنشآت العاملة بقطاع النقل. ووقع المذكرة، وكيل تمكين النقل في الهيئة العامة للنقل الدكتورة أميمة بامسق، ونائب المحافظ للتخطيط والتطوير في منشآت المهندس سليمان الطريف، وذلك في إطار تطوير حلول وبرامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاعات النقل ذات العلاقة.

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