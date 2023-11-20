جامعة كاوست

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت ممثلين من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، الذين اطلعوا على خبرة الجامعة في مجال تربية الأحياء المائية في سياق برنامج التعاون في نشر التكنولوجيا في البنك الإسلامي للتنمية (TDCP). وقام البنك الإسلامي للتنمية بتمويل زيارة تعريفية لمدة ثلاثة أيام، استضافتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا «كاوست»، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، والمقاولين المبتكرين للأبعاد المتقدمة، لتقديم تكنولوجيا تربية الأحياء المائية في «كاوست» إلى ثمانية ممثلين حكوميين من المغرب، ومالي، وبوركينا فاسو، ومصر، حيث شملت جولات الوفد في مرافق تربية الأحياء المائية في المملكة مما أتاح فرصا لتبادل المعرفة والتعاون.

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