شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الرئيسية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع أمس الاثنين.

وقاد المؤشر ناسداك المكاسب مدعومًا بصعود أسهم شركة مايكروسوفت.

مؤشرات بورصة وول ستريت

فيما أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة إلى دعم الأسواق.

وتصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات مكاسب المؤشر ستاندرد اند بورز 500، مدعومًا بارتفاع أسهم مايكروسوفت التي لامست مستوى قياسيًا مرتفعًا.

نتائج البورصة الأمريكية

وأغلق ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 34.03 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 4548.05 نقطة.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 159.05 نقطة أو 1.13 بالمئة إلى 14284.53 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 203.76 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 35155.75 نقطة.